ВС России на купянском направлении уничижили за сутки до 40 киевских военных

Москва, , 15:03 — REGNUM В ходе проведения спецоперации российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ на купянском направлении. Об этом 11 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате атаки были уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

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Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 февраля, на купянском направлении российскими Вооружёнными силами в результате наступления подразделений «Западной» группировки войск был освобождён от вооружённых формирований Украины населённый пункт Двуречное в Харьковской области.

Кроме того, за сутки российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, а также Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Всего противник потерял на купянском направлении свыше 70 военных.