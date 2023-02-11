Москва, 11 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Российские войска за последние сутки поразили живую силу и военную технику вооружённых формирований Украины в 116 районах. Об этом 11 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Как уточнил официальный представитель Минобороны, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли 92 удара артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике украинских войск в 116 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что её слова, будто европейские государства ведут «войну против России», были ошибкой.