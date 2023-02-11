ВС РФ нанесли высокоточные удары по критически важным объектам Украины

Москва, , 15:02 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении в течение суток 10 февраля массированного удара по критически важным объектам системы энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы. Как отметили в ведомстве, все цели были достигнуты, важные объекты поражены.

Энергетика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

В нанесении мощных ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

По данным Минобороны, благодаря действиям ВС РФ была остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Заблокировано железнодорожное сообщение для переброски иностранного оружия и резервов в зону боевых действий.

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Напомним, 10 февраля СМИ Украины сообщили о взрывах, которые раздались во многих населенных пунктах республики. В частности, по их информации, взрывы были слышны в Винницкой, Одесской, Полтавской областях, Киеве, Харькове, Кривом Роге и других регионах Украины.