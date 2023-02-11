Москва, 11 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили на краснолиманском направлении установку РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20. Об этом 11 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Боевая работа танкистов в зоне СВО

«В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества», — уточнил Конашенков.

Кроме того, отметил он, за сутки российские военные на данном направлении уничтожили до 120 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП) и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ за все время спецоперации уничтожили в общей сложности 7812 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.