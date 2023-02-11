Пекин, 11 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика планирует втрое увеличить свой ядерный потенциал к 2035 году. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По информации Kyodo, Китай намерен довести количество имеющихся в его ядерном арсенале боеголовок до 900. План Народно-освободительной армии Китая по наращиванию ядерного потенциала уже одобрен председателем КНР Си Цзиньпином.

Ожидается, что к 100-летию основания НОАК количество ядерных боеголовок для баллистических ракет-носителей будет доведено до 550 единиц.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай на данный момент занимает третье место в мире по количеству ядерных боеголовок после Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.