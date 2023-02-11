Глава МИД Германии Бербок признала ошибочность её заявления о войне Европы «против России»

Берлин, , 14:57 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок признаёт, что её слова, будто европейские государства ведут «войну против России», были ошибкой. Об этом она сказала в интервью, опубликованном 11 февраля газетой Tagesspiegel.

Глава МИД Германии Анналена Бербок © CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Есть пословица, которая звучит: «Не ошибается лишь тот, кто не живёт», — добавила министр.

По словам Бербок, для неё важно демонстрировать окружающим, что внешняя политика не является чем-то абстрактным, а прямо влияет на жизни людей.

Напомним, заявление о «войне» Бербок сделала, выступая на заседании ПАСЕ, на котором обсуждалась ситуация на Украине. Она призвала не искать врагов в своих рядах, а больше помогать украинским властям. Ряд политических лидеров Германии осудили заявление главы МИД ФРГ о России.

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