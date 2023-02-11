Анкара, 11 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В поисково-спасательных операциях в Турции задействованы 25 067 военнослужащих, направлено 63 самолета. Такие данные, как сообщает Anadolu, привел министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Mil.ru Хулуси Акар

«Вскоре после бедствия авиабаза «Инджирлик» была открыта для гражданских судов, доставляющих спасателей и гумпомощь, а также эвакуирующих пострадавших», — сообщил министр.

По его заявлению, для транспортировки грузов на указанную выше авиабазу переброшены 57 вертолетов, помощь оказывает и беспилотная авиация,

«Налет 41 дрона за последние дни превысил 394 часов», — отметил Хулуси Акар.

Министр также сообщил, что часть больниц в Кахраманрмараше серьезно пострадала в результате землетрясения, в городе развернут полевой госпиталь. Землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, число погибших увеличилось до 20 937.