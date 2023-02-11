Алеппо, Сирия, , 14:45 — REGNUM На данный момент в пострадавшую от землетрясений Сирию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) доставлено 35 тонн медицинского оборудования. Об этом 11 февраля рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по прибытии в аэропорт сирийского города Алеппо, его слова приводит сирийское агентство САНА.

Землетрясение в Сирии © Anas Alkharboutli/globallookpress.com

«Мы привезли 35 тонн жизненно важного медицинского оборудования, необходимого для пострадавших в результате землетрясения», — сказал он.

Также глава ВОЗ пообещал, что в течение двух ближайших дней ВОЗ направит в Сирию второй самолет, на котором в Арабскую Республику доставят порядка 30 тонн медицинского оборудования и инструментов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН сообщила, что экстренная продовольственная помощь после землетрясений в Сирии и Турции была в течение четырёх дней оказана 115 тыс. человек, пострадавших от мощного землетрясения в этих странах.