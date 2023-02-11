Донецк, , 14:44 — REGNUM Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что под обстрел попали Червоногвардейский район Макеевки, Калининский район Горловки, Ясиноватая и Петровский район Донецка. Всего было выпущено более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявлял о повреждении здания предприятия в селе Муром.

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