Донецк, 11 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что под обстрел попали Червоногвардейский район Макеевки, Калининский район Горловки, Ясиноватая и Петровский район Донецка. Всего было выпущено более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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