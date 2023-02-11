В Турции число жертв землетрясения достигло 20 937
Анкара, 11 февраля 2023, 14:44 — REGNUM В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 20 937 человек, сообщает 11 февраля Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
«По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан», — говорится в сообщении.
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Кроме того, 102 388 жителей зоны бедствия эвакуированы в другие провинции Турции.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Афтершоки продолжают происходить на юго-востоке Турции.