Анкара, 11 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 20 937 человек, сообщает 11 февраля Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения

«По последним данным, погибли 20 тысяч 937 граждан. Было спасено 80 тысяч 88 граждан», — говорится в сообщении.

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Кроме того, 102 388 жителей зоны бедствия эвакуированы в другие провинции Турции.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Афтершоки продолжают происходить на юго-востоке Турции.