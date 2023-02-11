Минск, 11 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. В Турции после разрушительного землетрясения погибла гражданка Белоруссии с малолетним сыном. Их тела были извлечены при разборе завалов дома в городе Хатай (Антакья). Об этом 11 февраля сообщили в посольстве Белоруссии в Анкаре, пишет агентство Sputnik Беларусь.

Максим Григорьев/ТАСС Разбор завалов после землетрясения

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«Тела погибших белоруски Александры Акпинар и её сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали», ― уточнили в дипмиссии.

Известно, что женщина проживала вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном в городе Хатае.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7, произошла 6 февраля в Турции и затронула десять провинций. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665, пострадали 80 088 человек, 92 697 человек эвакуированы. От подземных толчков разрушились более 6,4 тыс. зданий.

11 февраля спасатели из России извлекли из-под завалов в турецком городе Кахраманмараше ещё 12 тел.