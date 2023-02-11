Путин наградил участников ликвидации пожара на Крымском мосту
Керчь, Крым, 11 февраля 2023, 14:34 — REGNUM Владимир Путин наградил орденом мужества граждан, проявивших отвагу и самоотверженность при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту. Об этом сообщается в указе о награждении государственными наградами Российской Федерации, опубликованном в субботу, 11 февраля, на портале правовой информации.
Орденом мужества были награждена машинист тепловоза цеха эксплуатации локомотивов Квашнин Юрий Анатольевич, пожарный пожарного поезда станции Керчь Невзоров Александр Петрович, а также сотрудники пожарной службы Усовский Александр Васильевич и Щенятский Сергей Юрьевич.
Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. При чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Ущерб от взрыва оценивается в 200-500 миллионов рублей.
В конце января на Крымском мосту завершилась установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части.
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