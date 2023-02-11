Керчь, Крым, , 14:34 — REGNUM Владимир Путин наградил орденом мужества граждан, проявивших отвагу и самоотверженность при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту. Об этом сообщается в указе о награждении государственными наградами Российской Федерации, опубликованном в субботу, 11 февраля, на портале правовой информации.

Теракт. Крымский мост. 08.10.2022 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Орденом мужества были награждена машинист тепловоза цеха эксплуатации локомотивов Квашнин Юрий Анатольевич, пожарный пожарного поезда станции Керчь Невзоров Александр Петрович, а также сотрудники пожарной службы Усовский Александр Васильевич и Щенятский Сергей Юрьевич.

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. При чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Ущерб от взрыва оценивается в 200-500 миллионов рублей.

В конце января на Крымском мосту завершилась установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части.

Читайте ранее в этом сюжете: На левой автомобильной части Крымского моста установлен последний пролёт