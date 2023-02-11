Москва, , 14:46 — REGNUM Приглашённый на кинопремьеру в Москве российский шоумен Александр Ревва ни разу не дал себя сфотографировать, пишет «Комсомольская правда».

Россия. Москва. Актер, певец Александр Ревва. © Артем Геодакян/ТАСС

Ревва, придя на премьеру художественного фильма «Непослушная», которая проходила в Москве накануне, 10 февраля, отказался позировать, несмотря на уговоры фотографов.

На мероприятии присутствовали, помимо съёмочной группы, другие звёзды российского шоубизнеса. Но именно Ревва обратил на себя внимание тем, что старался не попадать в объективы камер.

Когда его попросили позировать, он спешно скрылся в зрительном зале, держа за руку свою жену Анжелику.

Отмечается, что Ревву давно не видели на публике. В том числе и потому, что он много выступает за рубежом. Так, новогодние праздники бывший участник Comedy Club провёл в своей квартире в Дубае.

Здесь он выступал на корпоративах и частных вечеринках, в том числе в новогоднюю ночь, в которую он пел со сцены Театра Дубай. Затем он также побывал с семьёй на Мальдивских островах и вернулся в Россию совсем недавно.

Напомним, минувшим летом вокруг Реввы разгорелись споры на тему, почему он уехал в Испанию. Одни говорили, что шоумен эмигрировал, другие — что он просто ездил отдыхать.

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