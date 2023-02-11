Берлин, 11 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В Германии скончался Ханс Модров, занимавший с 1989 по 1990 год пост председателя совета министров Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом 11 февраля объявила глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч в бундестаге.

Огородникова Валентина/ТАСС Ханс Модров

«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность», — сказала она.

Она и бывший глава Левой партии Грегор Гизи выразили соболезнование родным и близким политика. Они также заявили, что Модров внёс значительный вклад в объединение Германии.

Стоит отметить, что Модров учился в Центральной комсомольской школе в Москве. Вступив в Социалистическую единую партию Германии, со временем стал членом Центрального комитета. Став председателем Совета министров республики в 1989 году, он вёл переговоры с оппозицией, в ходе которых была утрачена государственность ГДР.