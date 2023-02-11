Белгород, , 14:23 — REGNUM При обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трое мужчин. Об этом 11 февраля сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины», — говорится в сообщении.

Он уточняет, что пострадавшие получили при обстреле ранения легкой и средней степени тяжести.

«По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах», — отмечает Гладков.

Напомним, за 11 февраля ВСУ обстреляли Яковлевский городской округ и село Муром Шебекинского городского округа.