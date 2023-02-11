Рогов рассказал о 20-тысячной группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья

Мелитополь, , 14:15 — REGNUM Командование ВСУ наращивает свою группировку в подконтрольной части Запорожской области. О скоплении вдоль линии соприкосновения до 20 тыс. украинских военных сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Работа миномета 2Б9 «Василек» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника», — цитирует Рогова РИА Новости.

Как отметил политик, известно и о планах киевских властей дополнительных поставок в этот район военной техники и боеприпасов. Однако, как считает Рогов, такого числа живой силы противника будет недостаточно для организации наступления. Тем не менее надо действовать на упреждение, заявил политик.

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Напомним, ранее Рогов сообщил о том, что на запорожском направлении активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп. Они пытаются проникнуть вглубь территории и вести разведку боем.