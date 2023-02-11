Анкара, 11 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В турецкой провинции Шанлыурфа арестованы восемь человек. Об этом 11 февраля сообщает телеканал Habertürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Уточняется, что постановление об их задержании было вынесено в связи с выявленными строительными дефектами в обрушившихся после землетрясения зданиях, а также действиями по срезанию колонн. По данным издания, в числе задержанных ― подрядчики строительных работ.

В настоящее время расследование, начатое Генеральной прокуратурой Шанлыурфы в связи с обнаружением дефектов в зданиях, разрушенных в результате сейсмической активности в Кахраманмараше, продолжается. Сотрудники ведомства проводят допросы и задержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, затронувших провинции Адана, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа, произошла в Турции в начале текущей недели. Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в провинции Кахраманмараш.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665, пострадали 80 088 человек, 92 697 человек эвакуированы. От подземных толчков разрушились более 6,4 тыс. зданий.