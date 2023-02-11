Белгород, 11 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины повреждено здание предприятия в селе Муром. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Воронка на одной из улиц после обстрела ВСУ Белгородской области

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области также в своем Telegram-канале сообщал о новой атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. О том, что именно было целью атаки БПЛА, не сообщается.