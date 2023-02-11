Москва, 11 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Согласно опросу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», лучшим фильмом СССР о любви телезрители назвали мелодраму «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза, сообщает ТАСС.

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Логотип киностудии «Мосфильм»

По данным опроса, на втором месте в рейтинге оказался мюзикл Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», затем идет фильм «Не могу сказать «прощай». В топ-5 также вышли картины «Любовь и голуби» и «Служебный роман».

Опрос проводился в преддверии Дня влюбленных в период с 1 по 7 февраля в соцсетях телеканала, в нем приняли участие 865 респондентов.

Напомним, картина «Вам и не снилось» создана по одноименной повести Галины Щербаковой. Премьера в СССР состоялась в 1981 году.