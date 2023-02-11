Киев, , 14:10 — REGNUM Заочные обвинения предъявляет СБУ председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает 11 февраля ведомство в своём телеграм-канале.

Александр Бастрыкин © Михаил Метцель/ТАСС

Украинское ведомство утверждает, что глава СКР «способствует массовым репрессиям в захваченных районах Украины». «В ходе следственных действий СБУ собрала масштабную доказательную базу на руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина», — говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что Бастрыкин якобы участвует в «подавлении движения сопротивления на Украине». Также ему вменяется в вину то, что он поддерживает спецоперацию.

В итоге СБУ сообщает Бастрыкину «о подозрении по двум статьям» украинского УК. В частности, украинская сторона вменяет ему «отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января Бастрыкин заявил, что с 2014 г. СКР возбудил против действий ВСУ 2406 уголовных дел, причём 1752 — в связи с обстрелами ДНР и ЛНР.

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