Киев, 11 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Некоторые мировые лидеры не видят Украину в составе Евросоюза через два года, считая, что для этого понадобится не менее десяти лет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на инвестиционном форуме, который организовал американский банк JP Morgan, фрагмент из его высказывания 11 февраля опубликован в телеграм-канале политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украине говорили, что до её вхождения в состав сообщества пройдёт 30 или 50 лет. Он с иронией пожелал этим людям долгой жизни, добавив, что он хотел бы, чтобы этот процесс закончился гораздо быстрей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон написал, что из-за неожиданно быстрого предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в Европейский союз у жителей Украины появились нереалистичные ожидания.