Москва, 11 февраля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. За последние сутки в России с диагнозом COVID-19 в больницы попал 1391 человек. Такие данные 11 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По состоянию на 11 февраля 2023 года в России за сутки госпитализирован 1391 человек, на 2,4% больше по сравнению с 10 февраля», ― говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

Также за последние 24 часа выздоровели 8258 человек, на 10,1% больше, чем днём ранее. Зарегистрировано 12 845 новых случаев заражения коронавирусом, 36 человек скончались от последствий инфекции.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в России число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 22 060 370.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в России был зафиксирован второй случай заражения подвариантом коронавируса, официально известным как XBB.1.5 и названным «Кракен». По данным Роспотребнадзора, пациент переносит его в лёгкой форме.

Напомним, по состоянию на конец января в стране общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 достигло почти 22 млн. При этом более 21,3 млн человек вылечились от нового заболевания.