Донецк, 11 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, попавшего в ДТП. Водителя грузовика извлекли из поврежденной машины, оказали первую помощь и отправили в больницу, сообщили 11 февраля в пресс-службе Росгвардии.

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Инцидент произошел на трассе М-14 в Донецкой Народной Республике.

Оказавшиеся свидетелем ДТП росгвардейцы помогли разжать смятое железо кабины, а один из них — инструктор медицинского пункта подразделения Росгвардии — наложил жгут на травмированную ногу и ввел обезболивающее средство. Кровотечение удалось остановить за считаные минуты, отметили в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время, несмотря на то, что пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, ранее сообщалось о спасении сотрудниками Росгвардии в июне 2022 года шестерых человек, которые передвигались на самодельном плоту и фанерной лодке в Керченском проливе.