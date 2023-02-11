Москва, , 13:50 — REGNUM Ярких достижений пожелал российский министр иностранных дел Сергей Лавров участникам и гостям XXI Зимних дипломатических игр в опубликованном 11 февраля приветствии.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Лавров «Желаю вам ярких достижений, отличного настроения, положительных эмоций и всего наилучшего».

Глава МИД РФ напомнил, что Игры проводятся на протяжении более двух десятилетий и вносят вклад «в поддержание духа сотрудничества и атмосферы доверия между народами, популяризацию здорового, активного образа жизни, ценностей физкультурного движения».

Напомним, ХХI Зимние Дипломатические игры стартуют 11 февраля в загородном клубе «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ). Спортивный праздник организован по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого в России 10 февраля.

Команды диппредставительств разных стран разыграют призы в состязаниях по беговым лыжам, настольному теннису, русскому бильярду, мини-футболу. В состав судейской коллегии войдут легендарные российские спортсмены, а также профессиональные судьи.

Кульминацией спортивной программы станет гала-матч по хоккею на Кубок XXI Зимних Дипломатических игр, посвящённый Дню дипломатического работника. Играть будут хоккеисты команды МИД РФ и команды Ghostbusters (за неё сыграют актёры Пётр Кислов, Александр Фисенко и Иван Мулин, певец Кирилл Андреев).