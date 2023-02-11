В Москве пройдет российско-бразильский семинар по сотрудничеству в Арктике

Москва, , 13:57 — REGNUM Россия и Бразилия готовятся провести семинар в Москве для налаживания сотрудничества при изучении Арктики. Об этом 11 февраля сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для наиболее полного раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества в Арктике готовится российско-бразильский семинар на базе ВШЭ», — сказал дипломат.

По его словам, сотрудничество двух стран может быть перспективным, так как Бразилия активно проводит исследования в Арктическом регионе в сфере формирования климата и окружающей среды.

Корчунов напомнил, что в Бразилии несколько лет назад сообщили о планах подать заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Москва приветствует такие намерения.

Стоит отметить, 9 февраля директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон отметил важность сотрудничества с Россией в Арктике. Он призвал сделать исключение для РФ, как это было сделано для сотрудничества в космосе.

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