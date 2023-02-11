Луганск, 11 февраля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российские войска в ходе специальной военной операции успешно продвигаются на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом 11 февраля сообщили разведчики Западного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках (в этом районе. — Прим. ред.)», ― уточнил в беседе с РИА Новости военный.

По его словам, была зачищена значительная часть леса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации заняли несколько улиц в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. По его словам, российские войска продвигаются в направлении трассы на Константиновку — единственной дороги, по которой осуществляется снабжение ВСУ в Артёмовске.

10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в северной части Артёмовска, а также обошли город с юга и востока, перерезав три дороги из четырёх, по которым идёт снабжение ВСУ.