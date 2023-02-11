ВПП ООН оказала продовольственную помощь 115 тыс. человек после землетрясений в Сирии и Турции

Нью-Йорк, США, , 13:48 — REGNUM Экстренная продовольственная помощь после землетрясений в Сирии и Турции была в течение четырёх дней оказана Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН 115 тыс. человек, пострадавших от мощного землетрясения в этих странах. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ВПП ООН на своей странице в одной из соцсетей.

Гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения © David Zorrakino/globallookpress.com

«ВПП доставила экстренную необходимую продовольственную помощь 115 тыс. человек в Сирии и Турции в первые четыре дня после того, как в регионе произошли разрушительные землетрясения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент названная программа увеличивает объём оказываемой ею помощи, чтобы таковой было охвачено порядка 900 тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба турецкого управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в Турции 6 февраля, имело мощность, сопоставимую с мощностью 500 атомных бомб.