Казань, 11 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. По факту гибели четырех человек в результате произошедшего в частном доме в Татарстане пожара возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«11 февраля в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района в результате пожара погибли 53-летний мужчина, а также трое детей 2010, 2015 и 2017 годов рождения», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что госпитализированы 35-летняя супруга погибшего мужчины и ребенок 2021 года рождения. По ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности») возбуждено дело.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования или электроприборов.