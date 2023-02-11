Джакарта, , 13:36 — REGNUM Россия готова к взаимодействию с Индонезией в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва.

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва © Владимир Песня/РИА Новости

По её словам, отношения России и АСЕАН плодотворно развиваются. Россия является диалоговым партнером Ассоциации. Кроме того, с 2018 года между Россией и АСЕАН установлено стратегическое партнерство.

«Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году», — сказала Воробьёва.

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Российский посол в Индонезии Людмила Воробьёва сообщила, что Индонезия настроена на конструктивное сотрудничество со всеми диалоговыми партнерами, включая Россию.

«Я убеждена, что, вдохновленные своим успехом в «двадцатке», они достигнут тех же успехов и в своем председательстве в АСЕАН», — добавила посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что стране следует брать пример с российской армии.