Дальнегорск, Приморский край, , 13:32 — REGNUM В Приморском крае произошло двойное убийство. Убитые — сторож одного из магазинов в городе Дальнегорске и его жена. Ранен еще один мужчина — родственник убитых. Подозреваемого в совершении преступления ищут, его личность установлена, сообщили 11 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«11 февраля 2023 года в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорске обнаружены тела мужчины и женщины — сторожа магазина и его супруги с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела»,— говорится в сообщении ведомства.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Как стало известно, в совершении преступления подозревается 61-летний мужчина, временно проживавший в магазине. Его объявили в розыск.

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