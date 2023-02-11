В МИД России заявили об увеличении риска непреднамеренных инцидентов в Арктике

Москва, , 13:30 — REGNUM В течение последнего времени серьёзно увеличились риски непреднамеренных инцидентов в Арктике. Об этом 11 февраля заявил посол по особым поручениям МИД России, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов © Нина Зотина/РИА Новости

«Хотя угрозы непосредственного конфликта в Арктике остаются не на высоком уровне, риск непреднамеренных инцидентов в последнее время серьезно возрос, что стало следствием усилившейся военной активности в высоких широтах стран — членов НАТО, особенно неарктических государств альянса, проецирующих свою военную силу на Арктический регион», — приводит его слова ТАСС.

Также Корчунов отметил, что эта ситуация усугубляется отсутствием диалога между странами региона по военной линии, который в первую очередь должен служить для укрепления взаимного доверия и предупреждения инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов заявил, что возмущен чрезмерно активным вмешательством Североатлантического альянса (НАТО) в экономическое сотрудничество стран в Арктике.

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