Москва, 11 февраля 2023, 13:30 — REGNUM В течение последнего времени серьёзно увеличились риски непреднамеренных инцидентов в Арктике. Об этом 11 февраля заявил посол по особым поручениям МИД России, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов
Глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов
© Нина Зотина/РИА Новости

«Хотя угрозы непосредственного конфликта в Арктике остаются не на высоком уровне, риск непреднамеренных инцидентов в последнее время серьезно возрос, что стало следствием усилившейся военной активности в высоких широтах стран — членов НАТО, особенно неарктических государств альянса, проецирующих свою военную силу на Арктический регион», — приводит его слова ТАСС.

Также Корчунов отметил, что эта ситуация усугубляется отсутствием диалога между странами региона по военной линии, который в первую очередь должен служить для укрепления взаимного доверия и предупреждения инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов заявил, что возмущен чрезмерно активным вмешательством Североатлантического альянса (НАТО) в экономическое сотрудничество стран в Арктике.

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