Москва, , 13:33 — REGNUM Действия украинского руководства исполнены отчаянных и непродуктивных шагов. Эти шаги делаются под флагом победы над Россией. О том, как политические решения Киева воспринимают в армии и обществе, сообщается в материале РИА Новости.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье используются материалы статьи «Подавление дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте» в журнале Politico, которая вышла после того, как украинский президент Владимир Зеленский 3 февраля отказался наложить вето на «карательный закон».

Этот новый закон ужесточает наказание для военнослужащих. Он направлен «на стандартизацию и ужесточение ответственности за нарушение правил, повышение дисциплины и боеготовности воинских частей», пишет издание.

За неповиновение военнослужащему ВСУ будет грозить от пяти до восьми лет тюрьмы взамен от двух до семи ранее. Дезертирство или неявка на службу без уважительной причины будет караться сроком до десяти лет.

«Угрозы командирам, употребление алкоголя, оспаривание приказов и многие другие нарушения также будут преследоваться более жёстко, вплоть до тюремного заключения, — говорится в статье. — Те, кто нарушал эти правила в прошлом, могли отделаться испытательным сроком или сокращением их боевого жалования».

«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации при прохождении службы, — заявляет «Коалиция «Реанимационный пакет реформ». — Это может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства».

Против этого закона на Украине была составлена петиция, которую подписали более чем 25 тыс. человек. Зеленский, несмотря на это, отказался наложить на закон вето.

Комментируя этот шаг украинских властей, представитель ВСУ заявляет: «В ситуациях отчаяния и полного истощения страх перед уголовной ответственностью не работает».