Каир, 11 февраля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Египтом вырос за год почти на 20%, составив около 6 млрд долларов. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко. Большую часть товарооборота составляет российский экспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По оценке дипломата, объем товарооборота увеличился почти на 1 млрд долларов.

«По предварительным оценкам, товарооборот именно за 2022 год между Россией и Египтом составил шесть миллиардов долларов, из них пять — российский экспорт», — цитирует посла РИА Новости.

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Напомним, в ходе недавнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет министр иностранных дел Египта Самех Шукри высказал надежду на продолжение поставок зерна из России и увеличение их объема, так как этот продукт является для Египта стратегическим.