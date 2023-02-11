Москва, , 13:25 — REGNUM В Кремле, где 8 февраля прошла церемония награждения лауреатов президентской премии по науке для молодых учёных за 2022 год, никто не обсуждал необычную причёску одного из лауреатов, океанолога Александра Осадчиева. Об этом учёный рассказал в беседе с РИА Новости.

Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев © Саша Савельева/ТАСС

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Как сообщил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, который носит длинные дреды, после награждения глава государства провёл беседу с лауреатами об их работах, однако в кулуарном общении российский лидер насчёт прически Осадчиева не произнёс «вообще ничего ― ни слова, ни полслова».

«Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой», ― добавил молодой учёный.

Он также отметил, что и служба протокола, и охрана в Кремле, все работники, были максимально корректны, вежливы.

«Всё было чётко, тема дредов в принципе не затрагивалась, ― рассказал Осадчиев. ― Это прогрессивно, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов. Мне это было очень приятно».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент России Владимир Путин в День российской науки в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год. Премий были удостоены пять лауреатов за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств. Один из них ― доктор физико-математических наук из Института океанологии РАН Александр Осадчиев.