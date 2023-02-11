Астана, , 13:42 — REGNUM Казахстан при участии Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию для пострадавших от землетрясения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба IOFS.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что из госрезерва республики были переданы консервы, теплая одежда, утеплённые палатки, кровати и постельные принадлежности. Помощь доставили четырьмя авиарейсами.

В пресс-службе отметили, что принимал груз заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Даваалиби. Он поблагодарил народ Казахстана и заявил, что это никогда не будет забыто.

Напомним, в Сирии, по последним данным, погибли 1387 человек, пострадали — 2326 человек.

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