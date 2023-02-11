Хельсинки, , 13:17 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит предпосылок к миру на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью финскому агентству STT.

Президент Финляндии Саули Ниинистё © IMAGO/Markku Ulander/globallookpress.com

«Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет», — сказал президент Финляндии.

Говоря о ситуации на Украине, Саули Ниинистё, чей срок полномочий заканчивается через год, полагает, что его преемнику придется уделять много внимания этому вопросу. Действующий президент также выразил надежду, что эти вопросы будут касаться восстановления страны.

Ранее в колонке для газеты The Times бывший член британского парламента Мэттью Пэррис написал, что Запад во главе с США должен принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией.