Хельсинки, 11 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит предпосылок к миру на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью финскому агентству STT.

IMAGO/Markku Ulander/globallookpress.com Президент Финляндии Саули Ниинистё

«Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет», — сказал президент Финляндии.

Говоря о ситуации на Украине, Саули Ниинистё, чей срок полномочий заканчивается через год, полагает, что его преемнику придется уделять много внимания этому вопросу. Действующий президент также выразил надежду, что эти вопросы будут касаться восстановления страны.

Ранее в колонке для газеты The Times бывший член британского парламента Мэттью Пэррис написал, что Запад во главе с США должен принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией.