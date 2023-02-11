Москва, 11 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Бывший футболист и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль поделился впечатлениями от очередного приезда в Россию.

Алексей Куденко/РИА Новости Эрик Абидаль

«Часто бывал в России и всегда очень рад снова сюда приезжать. Все очень красиво, люди очень добрые. <…> Когда ты приезжаешь в Россию, то чувствуешь себя как дома. Однако в вашей стране очень холодно», — приводит слова француза издание Sport24 в субботу, 11 февраля.

Напомним, что бывший скаут «Барселоны» приехал в Россию для участия в розыгрыше 15-го Кубка Легенд имени Константина Ерёменко. Турнир, в котором примут участие команды легенд России, СНГ, Африки, Латинских стран, Европы и Звезд, пройдет с 10 по 12 февраля.

Ранее Абидаль подтвердил, что в 2019 году «Барселона» действительно была заинтересована в подписании Алексея Миранчука, так как считала российского футболиста достаточно умным и техничным для своей позиции и возраста.