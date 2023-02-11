Санкт-Петербург, 11 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка чуть не утонула в бассейне сауны в «Приморских банях» в Санкт-Петербурге. Об этом 11 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

leoleobobeo Ребенок в бассейне

По словам последнего, девочка, которая находилась в сауне с родителями, неожиданно разбежалась и прыгнула в бассейн, после чего стала захлёбываться.

Также указывается, что недалеко от места происшествия находился врач-реаниматолог, пришедший на помощь ребёнку.

«Врач достал её из воды, откачал и привёл в сознание. Сейчас малышка чувствует себя хорошо. Переведена из реанимации в отделение», — говорится в сообщении и уточняется, что родители ребёнка не имеют претензий к бане.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что акула напала на 16-летнюю девочку на реке Суон в штате Западная Австралия, подросток скончался от полученных травм.