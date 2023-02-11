Анкара, 11 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Афтершоки продолжают происходить на юго-востоке Турции после смертоносного землетрясения. Об этом на брифинге 11 февраля заявил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар.

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По его словам, на юго-востоке страны продолжаются подземные толчки магнитудой выше 4,0.

«На сегодняшний день произошло более двух тысяч афтершоков», — сообщил Орхан Татар.

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Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля. В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 20 тысяч человек, еще более 80 тысяч пострадали.