Москва, 11 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пьяный мужчина несколько раз ударил в живот 14-летнюю девочку, раздающую листовки в Бескудниковском районе столицы. После случившегося ребёнок попал в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в полиции.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Безумец

Инцидент произошёл 9 февраля недалеко от метро «Селигерская». Там ученица 8-го класса в костюме ёжика раздавала листовки прохожим. Таким образом девочка подрабатывала в свободное от учёбы время. Обычно люди реагировали на неё доброжелательно, но очередная смена девочки закончилась госпитализацией.

Около часа дня к восьмикласснице подошёл пьяный мужчина, он стал хватать девочку за руки, а потом несколько раз сильно ударил ребёнка в живот, после чего скрылся. Очевидцы отвели девочку в ближайший отдел полиции, откуда ребёнка доставили в больницу.

«У несовершеннолетней была диагностирована тупая травма живота, которую ей нанёс неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения по адресу Коровинское шоссе. В ходе проверки установлен 56-летний уроженец Запорожской области СССР без постоянной регистрации», — рассказал собеседник агентства.

Мужчину направили на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, в отношении него сейчас проводится проверка.