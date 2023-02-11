Хельсинки, 11 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия вступят в НАТО уже к июлю 2023 года. В этом уверен президент Финляндии Саули Ниинистё. В центре внимания в настоящее время находится одобрение заявок на вступление в альянс со стороны Турции. Но Саули Ниинистё рассчитывает на улаживание вопроса и на участие Финляндии и Швеции в саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года уже в качестве полноправных членов.

CHRIS J. RATCLIFFE / POOL/EPA/ТАСС Президент Финляндии Саули Ниинистё

«Президент Саули Ниинистё считает, что Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в саммите оборонного альянса в Вильнюсе в июле (встреча намечена на 11–12 июля)», — пишет финское агентство STT.

Как отметил финский президент в интервью этому агентству, если вопрос по членству в НАТО Швеции и Финляндии не будет решен до этого времени, то весь процесс вступления в альянс станет ещё более сомнительным.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США собирается выделить до $200 тысяч на программу двустороннего сотрудничества с Финляндией, в том числе на понимание «общих ценностей», а также на «повышение понимания» деятельности НАТО.