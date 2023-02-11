Москва, , 13:01 — REGNUM Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «Спорт-Экспресс» 11 февраля рассказал о процессе восстановления Юлии Ефимовой от травм.

Юлия Ефимова © Mikhail Makarov/РИА

«Комментировать травмы Ефимовой я не буду, это не вопрос федерации. Какие у нее планы? Знаете, если Юлия захочет какие-то свои планы озвучить, то я думаю, что мы о них узнаем от нее же. <…> До чемпионата России еще есть время. Если приедет и заявится, то мы будем рады», — сказал Сальников.

В последний раз Юлия Ефимова выступала на чемпионате Европы в 2021 году. В том году турнир проходил в Будапеште и завершился для российской спортсменки бронзой в плавании на 50 и на 200 метров брассом.

Ранее сообщалось, что 22-летний российский фигурист Валерий Колесов полностью восстановился от болезни и уже приступил к тренировочному процессу, а также к подготовке к грядущим турнирам.

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