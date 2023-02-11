Токио, , 13:00 — REGNUM Искренним человеком назвал президента России Владимира Путина Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, погибший в 2022 году и оставивший мемуары.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден, — говорится в оставленных Абэ мемуарах. — Любит чёрный юмор».

В опубликованных мемуарах отмечается, что Абэ встречался с президентом России 27 раз, причём впервые — в 2006 году во Вьетнаме. У Абэ это был первый премьерский срок.

Сам Абэ смог приехать в Россию только в апреле 2013 года — во второй премьерский срок. «Этот визит в Москву стал для меня отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу», — пишет Абэ.

Напомним, Абэ погиб 8 июля 2022 г., уже не будучи премьер-министром: политика застрелили во время его выступления на митинге. Абэ оставил мемуары, которые начали публиковать в начале февраля.

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