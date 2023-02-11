Анкара, , 13:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в Турции 6 февраля, имело мощность, сопоставимую с мощностью 500 атомных бомб. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье © Sputnik/РИА Новости

По данным ведомства, продолжительность первого землетрясения была 65 секунд, второго — 45 секунд. В обоих случаях эпицентр находился в провинции Кахраманмараш.

Сообщается, что в ходе серии землетрясений сильные толчки в общей сложности длились около двух минут.

Стоит отметить, 6 февраля ученый-геофизик Ахмет Эрджан сравнил мощность землетрясения со взрывом 130 атомных бомб в течение 42 секунд.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 20 665 человек.

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