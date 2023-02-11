В Турции засняли разлом после землетрясения шириной более 200 метров в провинции Хатай

Анкара, , 12:54 — REGNUM Видеозапись трещины в земле шириной более 200 метров в турецкой провинции Хатай, которая образовалась в результате землетрясения, опубликовало 11 февраля агентство IHA Haber.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, заснятых с беспилотника, запечатлён разлом, ширина которого места превышает 200 метров, глубина — более 30 метров, на две части разделившего оливковое поле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщину, которая более ста часов провела под завалами после землетрясения в городе Бесни (провинция Адыяман, Турция), удалось спасти.

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