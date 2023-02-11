Москва, 11 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за скорый конец ЕС. Он сравнил ситуацию в Европе с известным мифом о похищении Европы Зевсом, где роль быка сыграет Америка.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, в настоящее время странами ЕС управляют «сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи». Никакого сравнения с лидерами прошлых лет в этих странах нет, считает зампред Совбеза. Те «после самой разрушительной войны в XX веке строили новую, независимую и процветающую Европу», заметил Медведев, а с нынешними лидерами страны ЕС столкнулись с большим проблемами.

«Первая из них — непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. <…> А вот вторая — гораздо хуже. Национальное унижение», — написал Медведев в своем телеграм-канале, отметив, что это унижение страны ЕС терпят от США.

Закончится всё это правление весьма плачевно, считает политик, отметив, что европейская цивилизация, которая и так «растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света», «скоро исчезнет совсем».

«Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — заявил Медведев.