Москва, 11 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Существует целый ряд источников, от которых Украина получает данные о готовящихся российской армией военных операциях. Об этом в беседе с «МК» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Здесь нельзя назвать какой-то один источник, работает всё, ― сказал Михайлов. ― Вражеская агентура, перехват, космическая разведка, разведка как самой Украины, так и западных стран».

Комментируя статью, опубликованную в Foreign Policy с заявлениями украинского военного чиновника о том, что уже в ближайшие десять дней ВС Росси могут начать крупное наступление в Донбассе, Михайлов пояснил, что подобные публикации преследуют цель «каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции».

«Когда мы понимаем, что противник осведомлён о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести её максимально качественно», — добавил отставной генерал.

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Ещё одна причина, по которой Киев делится данными о возможных планах Москвы, ― показывая силу российской стороны, стимулировать Соединённые Штаты и Североатлантический альянс предоставить Украине ещё больше вооружения.

При этом генерал уверен, что есть способы полностью скрыть военные планы от противников.

«Я убеждён, что и сейчас наши Вооружённые силы делают всё необходимое и с точки зрения дезинформации противника, и с точки зрения прикрытия подготовки тех или иных наступательных действий», ― заключил Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный чиновник в беседе с Foreign Policy заявил, что российские военные уже в ближайшие десять дней могут начать новое масштабное наступление. При этом военные аналитики считают, что на фоне всплеска боевых действий ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины специальной операции (24 февраля 2022 года).